لليوم الثاني على التوالي.. تايوان ترصد المزيد من "المناطيد الصينية"

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت ثلاثة مناطيد صينية أخرى، تحلّق عبر مضيق تايوان، أمس الأربعاء، وحلّق أحدها فوق الجزيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عن رصد مثل هذا النشاط.

وصارت إمكانية استخدام الصين للمناطيد في أغراض التجسس قضية عالمية في فبراير/ شباط 2023، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إنه منطاد مدني انحرف عن مساره بالخطأ.

وتعيش تايوان حالة تأهب قصوى تحسبًا للأنشطة الصينية، سواء العسكرية أو السياسية، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير/ كانون الثاني. وتقول إن الصين تمارس ضغوطاً عسكرية واقتصادية لمحاولة للتدخل في الانتخابات.

وتعتبر الصين الجزيرة جزءًا من أراضيها، وهو ما ترفضه حكومة تايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية منذ الشهر الماضي عن وقائع عدة لتحليق مناطيد صينية فوق مضيق تايوان بالغ الأهمية، ثم دخولها المجال الجوي في شمال الجزيرة قبل أن تختفي.

لكن هذا الأسبوع وحده أعلنت عن حادثين متتاليين لمناطيد تعبر إلى الجزيرة بالفعل.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية بعد على طلب للتعليق. ورفضت الأسبوع الماضي التعليق بشأن المناطيد.

وكثفت الصين على مدار الأربع سنوات الماضية الأنشطة العسكرية حول تايوان، وصارت عمليات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية الصينية منتظمة في مضيق تايوان.