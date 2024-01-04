الخميس 22 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 4 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لليوم الثاني على التوالي.. تايوان ترصد المزيد من "المناطيد الصينية"

منذ 53 دقيقة
الجيش في تايوان

الجيش في تايوان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت ثلاثة مناطيد صينية أخرى، تحلّق عبر مضيق تايوان، أمس الأربعاء، وحلّق أحدها فوق الجزيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عن رصد مثل هذا النشاط.

وصارت إمكانية استخدام الصين للمناطيد في أغراض التجسس قضية عالمية في فبراير/ شباط 2023، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إنه منطاد مدني انحرف عن مساره بالخطأ.

وتعيش تايوان حالة تأهب قصوى تحسبًا للأنشطة الصينية، سواء العسكرية أو السياسية، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير/ كانون الثاني. وتقول إن الصين تمارس ضغوطاً عسكرية واقتصادية لمحاولة للتدخل في الانتخابات.

وتعتبر الصين الجزيرة جزءًا من أراضيها، وهو ما ترفضه حكومة تايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية منذ الشهر الماضي عن وقائع عدة لتحليق مناطيد صينية فوق مضيق تايوان بالغ الأهمية، ثم دخولها المجال الجوي في شمال الجزيرة قبل أن تختفي.

لكن هذا الأسبوع وحده أعلنت عن حادثين متتاليين لمناطيد تعبر إلى الجزيرة بالفعل.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية بعد على طلب للتعليق. ورفضت الأسبوع الماضي التعليق بشأن المناطيد.

وكثفت الصين على مدار الأربع سنوات الماضية الأنشطة العسكرية حول تايوان، وصارت عمليات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية الصينية منتظمة في مضيق تايوان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن
غزة تحت النار
الخلافات تتزايد.. استقالة مسؤول أميركي كبير احتجاجًا على سياسة بايدن تجاه غزة
عناصر من الجيش في ميانمار
ميانمار.. المجلس العسكري يُطلق سراح آلاف السجناء بمناسبة "الاستقلال"
الذهب
أسعار الذهب ترتفع مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية

الأكثر قراءة

شعار الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري
من الضاحية الجنوبية إثر جريمة اغتيال صالح العاروري (النهار)
"الأمر أشبه بزلزال".. صورٌ صباحيّة من الضاحية بعد اغتيال العاروري
انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية
بالفيديو والصوَر.. انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية