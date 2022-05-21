لليوم الخامس.. أكثر من 200 ألف حالة حمى في كوريا الشمالية

سجلت كوريا الشمالية اليوم السبت أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بالحمى لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا.

وأثارت موجة كوفيد الحالية، التي تم الإعلان عنها يوم 12 أيار، مخاوف بشأن نقص اللقاحات، وعدم توافر البنية التحتية الطبية الملائمة، وأزمة غذائية محتملة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، والتي رفضت المساعدة الخارجية وأبقت حدودها مغلقة.

وظهرت أعراض الحمى على ما لا يقل عن 219030 شخصا حتى مساء الجمعة، مما رفع العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى مليونين و460640 ألفا، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نقلا عن بيانات من المقر الحكومي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ. وسجلت كوريا الشمالية حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 66.

وفي تقرير منفصل، ذكرت الوكالة الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عقد اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في وقت مبكر اليوم السبت للاطلاع على موقف فيروس كورونا واستجابة الجهات المختصة على مدار الأيام التسعة منذ ظهور المرض.

وأشاد كيم “بالتقدم الإيجابي” في حملة مكافحة كوفيد لكنه دعا إلى تعديل السياسة وتحسينها باستمرار “لاغتنام فرصة الفوز في المعركة ضد الوباء”.