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لليوم الخامس.. تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف حول النمو

منذ 7 دقائق
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

ومن بين أهم محركي الأسواق، تراجعت أسهم جيفودان 5.8 بالمئة، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

    المصدر :
  • رويترز

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