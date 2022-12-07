لليوم الرابع.. الأسهم الأوروبية تنخفض وسط خشية الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية (الأربعاء 7-12-2022) متأثرة بقلق المستثمرين، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود، رغم أن الدفعة القوية لقطاع الرعاية الصحية حدت من الخسائر.

وبحلول (الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش)، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي بعد أن بدأ يستعيد عافيته بعد هبوطه في أكتوبر تشرين الأول.

وتراجع مؤشر شركات التعدين 1.4 بالمئة ليقود هبوط المؤشر ستوكس 600، فيما تراجع مؤشر الطاقة نحو واحد في المئة.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر الرعاية الصحية 1.4 بالمئة. وقفز سهما سانوفي وجلاكسو سميث كلاين 13.8 بالمئة و8.1 بالمئة على الترتيب.