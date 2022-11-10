لليوم الرابع.. النفط ينخفض متأثرا بمخاوف الطلب في الصين

واصلت أسعار النفط خسائرها ،الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي إذ أثار تجديد قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

وتكافح الصين زيادة في عدد الإصابات في عدة مدن مهمة من الناحية الاقتصادية من بينها العاصمة بكين. وطلبت السلطات من السكان في مدينة قوانغتشو وهي مركز للصناعات التحويلية، إجراء فحوص كوفيد-19 أمس الأربعاء.

وقال تاماس فارجا من شركة (بي.في.إم) لتداول النفط “مخاوف الطلب في الصين المتعلقة بكوفيد وارتفاع الدولار وضعف توازن (سوق) النفط في الربع الأخير من العام قد يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع”. وأضاف أن الاتجاه النزولي قد يكون محدودا مع اقتراب فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي ووضع مجموعة السبع حدا أقصى لسعره.

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 91.97 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 84.76 دولار للبرميل.

وقال كريج إيرلام من شركة أواندا للسمسرة “بينما ركزت الأقاويل في الأسابيع الأخيرة على احتمالية تخفيف قيود كوفيد في الصين… زادت في الواقع حالات الإصابة وأُعيد فرض القيود وإجراء فحوص جماعية”.

وتعرضت السوق لضغوط أمس الأربعاء نتيجة ارتفاع كبير في مخزونات الخام الأمريكية. وارتفعت المخزونات بمقدار 3.9 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2021.

وتصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المنتظر أن تظهر انخفاضا في مستوى التضخم الأساسي شهريا وسنويا.

وربما يدفع هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض حجم الزيادة المزمعة لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعتبر مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.