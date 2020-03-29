لليوم السابع.. الصين تواصل تقدمها في مواجهة كورونا

تستمر الصين لليوم السابع على التوالي في تسجيل تقدم بوجه فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم. فقد أعلنت السلطات الصحية الصينية الأحد تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في البر الرئيسي، انخفاضا من 54 عن اليوم السابق. وأضافت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.

يشار على أنه خلال الأيام السبعة الماضية، سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل ست حالات عدوى محلية فقط. ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين إلى وطنهم.

إلى ذلك، صدرت أوامر لشركات الطيران بتقليص الرحلات الدولية بشكل كبير بدءا من الأحد. كما بدأ أمس تطبيق قيود على الأجانب الوافدين إلى البلاد.

5 وفيات في مركز الوباء

أما مدينة ووهان، المركز الذي انطلق منه الوباء، فقد أعلن أمس وفاة خمسة أشخاص السبت جميعهم في المركز الصناعي الذي ظهر فيه الوباء في ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من استعادة ووهان، عاصمة إقليم هوبي، الحياة تدريجيا فيها، أعلن عن رصد إصابة جديدة واحدة فقط بكورونا خلال الأيام العشرة الماضية.

إلا أن حالة الإصابة المحلية الوحيدة التي سجلت السبت كانت في إقليم هينان المجاور لهوبي.

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ في البر الرئيسي الصيني 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439.

وكان السبت رابع يوم على التوالي لا يسجل فيه إقليم هوبي أي إصابات جديدة مؤكدة.

ومع رفع القيود على حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجيا إعادة فتح الحدود واستنئاف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

بالتزامن مع هذا التحسن، تستعد الصين لإطلاق إجراءات تحفيز بمئات المليارات من الدولارات، في ظل توقعات بانكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي، وذلك للمرة الأولى في أربعة عقود.

يذكر أن الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم، سجل في أحدث إحصاء له مساء السبت، 30003 حالةت وفاة على الأقل، أكثر من ثلثيها في أوروبا (21334)، بحسب ما أفادت مصادر طبيو رسمية لوكالة فرانس برس.

وإيطاليا هي أكثر الدول تضرراً من كوفيد – 19 بـ (10023 وفاة)، تليها إسبانيا (5690) والصين (3295) التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى، في حين سجلت رسميا 640.778 إصابة على الأقل حول العالم منذ ديسمبر .