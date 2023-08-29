لماذا اختار البرهان مصر أولًا؟

شكلت زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى مصر، علامةً فارقة في سياق الصراع المحتدم في بلده منذ أشهر، لأنها الأولى من نوعها بعد حصار خصومه “قوات الدعم السريع” القصر الجمهوري في العاصمة السوداني الخرطوم.

أولًا: خرج الفريق البرهان من معقله لأول مرة نحو ثاني أكبر مدن السودان “بورتسودان” التي تبعد ٨٠٠ كم عن الخرطوم في ظروف غامضة من دون أي تفاصيل.

ثانيًا: في بورتسودان شكل البرهان حكومة انتقالية لمتابعة أوضاع البلاد وعقد اجتماعًا لها برئاسته خلال الساعات القليلة الماضية.

ثالثًا: غادر البرهان نحو مدينة العلمين المصرية للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيٍ مدنيٍ وعبر طائرة مستأجرة من شركة “بدر للطيران” السودانية الخاصة.

رابعًا: مراقبون يرون في مصر حليفًا رئيسيًا لـ البرهان كونه الرئيس المؤقت للبلاد والمعترف بها شرعيًا على الساحة الدولية.

خامسًا: من المتوقع أن يحل البرهان ضيفًا رسميًا على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محافظة جدة السعودية التي سيصل إليها بحسب مقربين منه.

سادسًا: جولة البرهان المحدودة لم تتكشف الكثير من المعلومات حولها، لكن هناك تكهنات تفيد بشمولها عواصم خليجية أخرى يكشف عنها لاحقًا نتيجة الترتيبات الأمنية السرية التي تلف زياراته.