لماذا تتجه إيران لبيع الأسلحة أكثر من شرائها؟

يقلق العالم من انتهاء مدة حظر الأسلحة على إيران التي فرضها مجلس الأمن على إيران في آذار 2007.

ووفقا للاتفاقية، ستكون إيران قادرة على شراء وبيع الأسلحة التقليدية بعد 5 سنوات من الاتفاقية، أي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، كما سيرفع الحظر عن الصواريخ الإيرانية وبرامجها بعد 8 سنوات من الاتفاق، أي في عام 2023.

أكدت إيران الإثنين أنها ستميل لبيع الأسلحة أكثر من شرائها، غداة إعلانها انتهاء مدة حظر أممي كان مفروضا عليها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي وقرار لمجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “قبل أن نكون شراة في سوق الأسلحة، لدى إيران القدرة على تزويد” دول أخرى بها.

وشدد خطيب زاده على أن إيران “تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع الأسلحة للدول الأخرى، في حال الحاجة، وفق حساباتها الخاصة”.

ورغم ضغوط الولايات المتحدة لتمديد الحظر الذي يمنع إيران من شراء أي أسلحة من أي دولة في العالم، إلا أنه انتهى تقنيا يوم الأحد، كجزء من شروط الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى دولية عام 2015.

وكانت قد أطلقت إدارة ترامب حملة في آب الماضي تهدف إلى إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد رفض مجلس الأمن الضغوط الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة التقليدية على طهران.

وأكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في تصريحات للتلفزيون الرسمي عن تواصل عدد من الدول مع بلاده لإبرام صفقات “من أجل البيع وأيضا من أجل الحصول على بعض المتطلبات. بالطبع، مبيعاتنا ستكون أوسع (من عمليات الشراء)”.

وشدد على أن إيران باتت “قادرة على انتاج 90 بالمئة من حاجاتها الدفاعية (العسكرية) محليا”.

ورغم قدرة إيران العسكرية إلا أن المحللين رأوا بأن إيران كثيرا ما تبالغ في تقدير قدرات أسلحتها، على الرغم من المخاوف بشأن برنامج الصواريخ بعيدة المدى الذي أدى إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.