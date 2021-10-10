لماذا تخشى أسماء الأسد من عودة “رفعت” وأبنائه إلى دمشق؟!

أثارت عودة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأبنائه، إلى دمشق، زوبعة كبيرة بين منتقدة ومتخوفة من تبعات الأمر، بعدما ما أشيع عن صفقة فرنسية سورية، سمحت لرفعت بمغادرة باريس بعد صدور أحكام قضائية بحقه.

وكان لافتاً ما نشرته صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري في منشور عبر صفحتها على فيسبوك: ”منعاً لسجنه في فرنسا.. الرئيس الأسد يترفع عما فعله وقاله رفعت الأسد ويسمح له بالعودة إلى سورية.”

وأوضحت الصحيفة، أن رفعت الأسد عاد بالفعل إلى دمشق ظهر الخميس بعد أن أمضى أكثر من 30 عاماً في أوروبا “معارضا”، حسب تعبير الصحيفة.

من جهته علق فراس طلاس، نجل وزير الدفاع الأسبق في نظام حافظ وبشار الأسد، على عودة رفعت الأسد إلى سوريا، وحذر أسماء الأسد منه.

وقال طلاس، عبر حسابه في فيسبوك: “عودته بحد ذاتها لا تعنيني فيه كشخص سوى أنه أسدي متقاعد فعمره ٨٤ سنة، وفي سوريا هناك طريقان فقط التخلص من الأسدية، أو موات البلد وتعفنها لعقود طويلة في حال بقاءهم”.

وأضاف: “من يجب أن يقلق ويعنيه عودة رفعت، هي أسماء الاخرس الأسد، فسومر وريبال وسوار أبناءه العائدين معه، لديهم أطماع في السلطة ولديهم بعض العلاقات الدولية وفهم السياسة الدولية”.

وختم: الأهم أن لديهم علاقات عميقة مع ابن عمهم ماهر الأسد ومع مئات الضباط في الساحل”.