الثلاثاء 25 رجب 1445 ﻫ - 6 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لماذا تراجع مؤشر نيكي الياباني؟

منذ 20 دقيقة
البورصة في اليابان

البورصة في اليابان

A A A
طباعة المقال

شهد مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية، في افتتاحية اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، تراجعاً مع جني المستثمرين للأرباح مع ارتفاع أسعار الأسهم فيما واصلوا تقييم تقارير نتائج الشركات المحلية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.53 بالمئة عند 36160.66 نقطة، مع صعود 70 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل هبوط 154.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 بالمئة إلى 2539.25 نقطة.

واقتفى مؤشرا الأسهم اليابانيان أثر نظرائهما في وول ستريت، والتي أغلقت على انخفاض الليلة الماضية في ظل رد فعل السوق على تقارير النتائج المتباينة في الولايات المتحدة واستبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأي خفض وشيك في أسعار الفائدة.

وأدت النتائج المالية إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم إلى بعض عمليات جني للأرباح.

وكانت تويوتا موتور من بين الشركات التي أعلنت اليوم الثلاثاء عن أرباح الربع الثالث. وأعطى سهم الشركة ذو الثقل دفعة وجيزة للسوق بعد الإعلان عن رفع توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو تسعة بالمئة.

وصعدت أسهم شركة صناعة السيارات 4.78 بالمئة في انتعاش حاد بعد انخفاضها في الجلسة الصباحية.

ومن بين الأسهم الأخرى التي ارتفعت بفضل النتائج المالية الإيجابية سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الذي ارتفع 6.43 بالمئة محققا أفضل أداء اليوم، يليه سهم نيبون إلكتريك جلاس الذي ربح 5.88 بالمئة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات.

وتقدم سهم أدفانتست 2.95 بالمئة بعدما سجل سهم إنفيديا صعودا قياسيا جديدا الليلة الماضية عقب رفع بنك جولدمان ساكس سعره المستهدف.

وجاءت أكبر خسائر بالنسبة المئوية في المؤشر من سهم أومرون كورب لتصنيع المعدات الكهربائية الذي هوى 15.27 بالمئة، يليه سهم باسيفيك ميتالز بانخفاض 10.07 بالمئة وياماتو هولدنجز لخدمات التوصيل الذي هبط 7.28 بالمئة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصناعة الالمانية
الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعاً غير متوقع خلال كانون الأول
سفينة في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية وأخرى بريطانية في البحر الأحمر
الشركة السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء تبدأ بيع صكوكاً ثنائية الشريحة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
حاولت اغتيال نصر الله في بعلبك.. معلومات لم تعرفها من قبل عن وحدة "شلداغ" الإسرائيلية!
وزير الاتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يكشف مرتبة لبنان عالمياً بسرعة الإنترنت.. كم بلغت؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مفاوضات إسرائيل و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تكشف كواليس هامة عن الصفقة القادمة!