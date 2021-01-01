لماذا ترى الصين اتفاق الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي “انقلابا دبلوماسيا”؟

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن الصين ترى اتفاق الاستثمار الذي وقّعته مع الاتحاد الأوروبي بوصفه انقلاباً دبلوماسياً بعد المعارك التي خاضتها بكين مع الولايات المتحدة، حيث تم توقيع الاتفاق في الأيام الأخيرة لولاية دونالد ترامب ورغم تحذيرات فريق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأضافت بحسب “إرم نيوز” في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”ترى بكين أن توقيع اتفاق الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بعد 7 سنوات من المفاوضات يمثل إنجازاً استراتيجياً، خاصة بعد أن أبدت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن قلقها إزاء الاتفاق خلال الأسابيع القليلة الماضية“.

وقالت ”فاينانشال تايمز“: ”كتب جاك سوليفان، مستشار الأمن الوطني المرتقب في إدارة بايدن، على تويتر الأسبوع الماضي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة ترحب بالمشاورات مع الشركاء الأوروبيين إزاء المخاوف المشتركة من الممارسات التجارية الصينية.. كانت اللهجة دبلوماسية، ولكن مسؤولاً سابقاً في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إنها كانت رسالة للاتحاد الأوروبي بإبطاء الأمور“.

وأضافت الصحيفة: ”دافع الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق الموقع مع الصين لن يؤثر في التزاماته بالتعاون عبر الأطلسي، والذي سيكون ضرورياً في مواجهة عدد من التحديات التي تثيرها الصين“.

وتابعت: ”ومع ذلك، فإن مسؤولين أوروبيين أبدوا إحباطهم إزاء استهداف مسؤولين في إدارة بايدن للاتفاق في لحظاته الأخيرة، خاصة بعد إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العام الماضي تعهدها بالتوصل إلى اتفاق بنهاية 2020“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من المباحثات قوله: ”يبدو وكأن أحداً لم ينتبه إلى المستشارة الألمانية وهي تقول علانية إن الاتفاق يجب أن يتم هذا العام.. لقد كان الأمر واضحاً للغاية، بالنسبة للولايات المتحدة فإن هذه بداية سيئة“.