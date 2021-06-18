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لماذا رفض أحمدي نجاد التصويت في الانتخابات الإيرانية؟

18 - يونيو - 2021
محمود أحمدي نجاد

محمود أحمدي نجاد

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أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد عن رفضه للتصويت في الانتخابات الرئاسية، واصفاً الانتخابات بأن “نتيجتها واضحة”.

وقال نجاد لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “لن أصوت.. رشحت نفسي لأن ملايين المواطنين طلبوا مني.. لكنني أوضحت أنني لن أشارك في حال عدم أهليتي”.

وأشار إلى أنه منع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه.

وقال: “لم يفسروا لي سبب رفض طلبي، برأيي المسألة سياسية.. وتم تحديد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق”.

وتعليقا على العقوبات الأمريكية ضد إيران، قال نجاد إنها ليست مشكلة بلاده.

وعن مفاوضات جنيف، قال: “الاتفاق النووي لم يكن عادلا وعلى الولايات المتحدة أن تغير موقفها”.

وتابع: “إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، لكن روحاني استثمر كل شيء في السياسة الخارجية.. كان ينبغي أن تبقى الموارد في البلاد”.

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