لماذا لا يُنكس علم المملكة العربية السعودية؟

تنكيس الأعلام أسلوب متعارف عليه في كل دول العالم، تقوم به كل الدول عند المرور بكارثة، حيث تنكس أعلامها في سفاراتها وتعلن الحداد في جميع مقراتها الحكومية.

دولة واحدة فقط لا تنكس أعلامها مهما حدث لها من أزمات أو مصائب؛ امتثالًا للنصوص التي وردت في نظام الحكم لديها، وهي دولة السعودية، حيث لا ينكس علمها الذي تتوسطه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ وذلك احترامًا لهذه الجملة،

التي تمثل الشهادتين في الإسلام. وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أوجعت قلوب الملايين من العرب، وكذلك المواطنين في السعودية، إلا أن الحزن على وفاة ملوك السعودية لم يمنع العلم من أن يرفرف في سماء السعودية، وأعلى السفارات المختلفة حول العالم.

المادة الثالثة من نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، تمنع من تنكيس العلم السعودي لأي سبب كان، حيث جاء نصها كالآتي: “يكون علم الدولة لونه أخضر، عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدًا”.

علم المملكة العربية السعودية، هو العلم الذي يتم استخدامه بواسطة الحكومة السعودية منذ 15 مارس 1973. شكله مستطيل وعرضه يساوي ثلثي طوله، وهو علم أخضر تتوسطه شهادة التوحيد الإسلامية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) مكتوبة بخط الثلث العربي وتحتها سيف عربي تتجه قبضته نحو سارية العلم، ويتكون لون السيف والشهادة من اللون الأبيض، أما أرضيته فهي باللون الأخضر العشبي والكتابة بالأحرف العربية غالباً ما يدل على الإسلام.

العلم أنشئ جوانب مواجه وعكسية مختلفة، لتأمين أن تنطق الشهادة بالشكل الصحيح والسليم من اليمين إلى اليسار. ويدل السيف على الصرامة في تطبيق العدل، بينما تدل الشهادة على الحكم بالشريعة الإسلامية للدولة.

بسبب الشهادةِ أيضاً، فإن العلم ممنوع من الاستخدام على القمصان, كما أن المسؤولين الرياضيين بالبلد أصدروا شعاراً يستعاض به عن العلم الرسمي بين الجماهير في المناسبات الرياضية. وقد اعترضت السعودية على خطط كانت تعتزم أن يقوم بها الإتحاد الدولي لكرة القدم، الجلوس على الأعلام للدول المشاركة في كأس العالم 2002 من قبل المشاهدين. تصريحات رسمية سعودية أفادت بأن الإساءة للعلم السعودي غير مقبولة تماماً.