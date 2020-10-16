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لمدة عام إضافي … بوتين يقترح تمديد معاهدة “نيو ستارت” النووية

منذ 35 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بأن تمدد موسكو وواشنطن لمدة عام وبدون شروط معاهدة ”نيو ستارت“ (ستارت الجديدة)، آخر اتفاقية أساسية للأسلحة النووية بين البلدين.

ونقل بيان للكرملين عن بوتن قوله خلال اجتماع المجلس الأمني: “لدي مقترح وهو تمديد الاتفاق الحالي دون أي شروط مسبقة لمدة عام على الأقل ليتسنى لنا إجراء مفاوضات حقيقية”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكانت قد أعلنت واشنطن الثلاثاء التوصّل إلى “اتّفاق مبدئي” مع روسيا على تمديد معاهدة نيو ستارت لخفض ترسانة الأسلحة النووية والتي ينتهي مفعولها في فبراير/شباط 2021.

وفي حين طالبت واشنطن مرارا بكين بالانضمام إلى مفاوضات خفض ترسانة الأسلحة النووية، مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية المقرّرة بعد ثلاثة أسابيع، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبقاء المعاهدة على ما هي عليه في الوقت الراهن.

وتعد “نيو ستارت” التي وقعت بين واشنطن وموسكو سنة 2010 آخر اتفاق نووي لا يزال ساريا.

وتنص المعاهدة على خفض الرؤوس النووية للبلدين بنسبة 30 في المئة على مدى 10 أعوام.

كذلك تشمل التأكيد على الحد من أنظمة الإطلاق بشتى أنواعها سواء كانت أنظمة صواريخ على الأرض أو على غواصات أو قاذفات مزودة بأسلحة نووية.

وكان قد صرح المفاوض الأمريكي مارشال بيلينغسلي في وقت سابق عن رغبتهم في تمديد معاهدة نيو ستارت لفترة معينة، شرط أن يوافقوا الروس في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة لا تزل تصرّ على مشاركة الصين التي يشهد برنامجها النووي نموا مطّردا، لكنّه لا يزال أصغر بكثير من أن يقارن بالترسانتين الروسية والأمريكية.

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