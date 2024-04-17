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لمدة 10 سنوات.. اتفاق توريد بين العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة شل

منذ 55 دقيقة
إحدى السفن التابعة لـ العمانية المصمّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال

إحدى السفن التابعة لـ العمانية المصمّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال

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أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل 2024، اتفاقية توريد مع شركة شل للتجارة (الشرق الأوسط).

وتتضمن الاتفاقية توريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة شل بدءًا من عام 2025 ولمدة عشر سنوات.

وسبق أن أكّد الرئيس التنفيذي للشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال “حمد النعماني” إن اتفاقية البيع والشراء ستسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين الشركتين، مضيفاً أنها تسهم في ضمان فرص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين من خلال تسهيل عمليات الوصول للأسواق الرئيسية.

وأشار النعماني إلى أن الاتفاقية تعزز سمعة الشركة العُمانية كمزود يمكن الاعتماد عليه في الغاز الطبيعي المسال، كما تُظهر قدرتها المتقدمة على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء حول العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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