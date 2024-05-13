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لمدة 10 سنوات.. الهند تبرم اتفاقا مع إيران لإدارة ميناء تشابهار

منذ ساعتين
ميناء تشابهار

ميناء تشابهار

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قالت صحيفة (إيكونوميك تايمز) إن الهند ستبرم على الأرجح اتفاقا مع إيران اليوم الاثنين لإدارة ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر غير محددة أن وزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونووال سيسافر على الأرجح إلى إيران لتوقيع الاتفاق.

ولم ترد الحكومة الهندية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتطور الهند جزءا من ميناء تشابهار المطل على خليج عمان، كوسيلة لنقل السلع إلى إيران وأفغانستان وبلدان وسط آسيا تتجنب ميناء كراتشي في باكستان.

لكن العقوبات الأمريكية على إيران أبطأت تطوير الميناء.

    المصدر :
  • رويترز

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