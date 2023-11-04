لمدة 27 عاماً.. شراكة بين سينوبك الصينية وقطر للطاقة لشراء الغاز المسال

قالت شركة سينوبك الصينية المملوكة للدولة (السبت 4-11-2023) إنها أبرمت اتفاقا جديدا مدته 27 عاما مع قطر للطاقة لتوريد وشراء الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن بموجب الاتفاق ستتعاون الشركتان في المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال للغاز، والذي سيورد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى سينوبك.

كما قالت سينوبك إنها ستحصل على حصة خمسة بالمئة في المرحلة الثانية للمشروع المشترك.

والاتفاق الذي تم توقيعه في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي، هو ثالت صفقة طويلة المدى للتوريد بين سينوبك وقطر للطاقة، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووقع الطرفان اتفاقا لشراء وبيع الغاز الطبيعي المسال مدته عشر سنوات في 2021 واتفاقا مدته 27 سنة العام الماضي.

وحقل الشمال جزء من أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تتقاسمه قطر مع إيران التي تطلق على الجزء التابع لها حقل بارس الجنوبي.