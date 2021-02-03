برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

لمدة 5 سنوات… أمريكا تمدد معاهدة نيو ستارت مع روسيا للحد من التسلح

3 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2021 5:09 مساءً
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة مددت اليوم الأربعاء، معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات.

وأضاف بلينكن، في بيان صدر عنه، أن ”تمديد معاهدة نيو ستارت يضمن أن تكون لدينا حدود يمكن التحقق منها بشأن الصواريخ البالستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة حتى الخامس من فبراير/شباط 2026“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت الشهر الماضي إنها ستسعى للتمديد.

وتلزم معاهدة الحد من التسلح التي من المقرر أن تنتهي في الخامس من فبراير/شباط الولايات المتحدة وروسيا بخفض رؤوسهما النووية الإستراتيجية المنشورة بحيث لا تزيد عن 1550 رأسا لكل منهما، بحسب “إرم نيوز”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي
التحالف: تدمير مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
الرئيس الاميركي جو بايدن
بايدن: الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات على إيران لإعادتهم لطاولة المفاوضات
برنامج ايران النووي
مسؤول أميركي: أنشطة التخصيب الإيرانية قد تمنع اتفاقاً جديداً

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء ثابت في ارتفاعه… وانفجار شعبي مرتقب
تشوش الرؤية يسببه ارتفاع نسبة السكر في الدم
أطباء عيون يحذرون من بعض العلامات التي تظهر على العين
حيوانات منوية - تعبيرية
هل تعلم أنّ خلايا الحيوانات المنوية تسمم بعضها بهدف الوصول إلى البويضة أولاً؟