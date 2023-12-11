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لمدة 72 ساعة.. البيت الأبيض: الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الصراع بشرق الكونجو

منذ 51 ثانية
البيت الابيض

البيت الابيض

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قال البيت الأبيض الأمريكي الاثنين إن الأطراف المشاركة في الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بدعم من جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، إن “الحكومة الأمريكية ستستخدم مواردها في الاستخبارات والدبلوماسية لمراقبة أنشطة القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية خلال وقف إطلاق النار”.

وأضافت واتسون في بيان أن القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية أوقفت القتال للسماح بانسحاب القوات التي تحتل موشاكي والطريق آر.بي 1030.

ولم يرد المتحدث باسم حكومة رواندا على الفور على طلب للتعليق.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الكونغو، فليكس تشيسكيدي، إنه ليس لديها أي تعليق.

وكانت الولايات المتحدة قد حثت في السابق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على تهدئة التوترات وسط أزمة إنسانية متفاقمة على طول الحدود بين البلدين.

وتتهم الكونغو رواندا بدعم جماعة متمردة تعرف باسم (إم 23) التي عادت بقوة العام الماضي. وتنفي رواندا ذلك.

وبحسب ما ورد تم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر\تشرين الثاني من العام الماضي من جانب حركة إم 23، وفقا للمحللين. وتنفي الحركة ذلك.

وقال المتحدث باسم الحركة ويلي نجوما إن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة لا يهم حركة (إم 23) ويهدف فقط إلى تجنب التصعيد بين الكونغو ورواندا. وأضاف لرويترز “احترمنا دائما وقف إطلاق النار.”

    المصدر :
  • رويترز

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