الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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"لمراقبة أميركا وحلفائها".. كوريا الشمالية تنذر بإطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية

منذ ساعة واحدة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

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حذرت كوريا الشمالية اليوم الإثنين، من أنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية، بما في ذلك إطلاق الأقمار الاصطناعية في حين تشير الأنباء إلى أنّ قواتها تقوم بترميم بعض مواقع الحراسة المهدمة على الحدود مع كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية قولها إن إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع الأسبوع الماضي، كان بدافع الحاجة إلى مراقبة الولايات المتحدة وحلفائها.

وذكر تقرير الوكالة أن “هذه طريقة قانونية وعادلة لممارسة حقها في الدفاع عن نفسها والرد الشامل والمراقبة الدقيقة للنشاط العسكري الخطير الذي تقوم به الولايات المتحدة وأتباعها”.

وأطلقت كوريا الشمالية، المسلحة نوويًا، القمر الاصطناعي يوم الثلاثاء وقالت إنه دخل مداره بنجاح ويبث صورًا لكن مسؤولي الدفاع والمحللين في كوريا الجنوبية قالوا إنه لم يتم التحقق من قدراته بشكل مستقل.

ودفع الإطلاق كوريا الجنوبية إلى تعليق بند رئيسي في الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 واستئناف المراقبة الجوية بالقرب من الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن جنودًا كوريين شماليين شوهدوا وهم يعيدون أسلحة ثقيلة إلى حدود المنطقة منزوعة السلاح، ويقيمون مواقع حراسة هدمها البلدان بموجب الاتفاق.

وتقدر كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية كان لديها حوالي 160 موقع حراسة على طول المنطقة منزوعة السلاح بينما كان لدى الجنوب 60 موقعا. وهدم كل جانب 11 منها بعد الاتفاق العسكري الموقع في عام 2018 بهدف تهدئة التوتر ومنع وقوع اشتباكات عسكرية.

    المصدر :
  • رويترز

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