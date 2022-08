لمساعدة نظام الأسد في أزمة الوقود.. شحنة نفط في طريقها من إيران إلى سوريا

أظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية، عن أربع سفن إيرانية محملة بأكثر من 3 ملايين برميل مجتمعة في طريقها إلى مصفاة بانياس السوري، عند ساحل البحر الأبيض المتوسط. ، حسب ما أفادت به شركة “تانكر تراكرز” المختصة في تتبع حركة السفن والنفط .

كما بينت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها قبل يومين فوق الجزء الجنوبي من البحر الأحمر أربع سفن ألا وهي أرمان 114، وسام 121، وداران، ورومينا، يعتقد المحللون أنها ستزود سوريا بكمية من النفط قد تكفيها لمدة ثلاثة أسابيع، في ظل أزمة محروقات خانقة تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة.

looks like someone was leaking oil or fuel in the Red Sea today https://t.co/2AdHXhtRyk

— Samir (@obretix) April 6, 2021