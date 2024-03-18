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لمشاركتها البيانات بين إنستغرام وثريدز.. تركيا تتخذ إجراء ضد ميتا

منذ ساعة واحدة
شركة ميتا

شركة ميتا

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فرضت هيئة المنافسة في تركيا اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، إجراء مؤقتا على شركة ميتا بلاتفورمز يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستغرام وثريدز في الوقت الذي تحقق فيه في احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق.

وفي ديسمبر كانون الأول، أطلقت الهيئة تحقيقا حول شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لها إنستغرام وثريدز.

وقالت الهيئة إن الإجراء المؤقت سيظل قائما حتى يتم اتخاذ قرار نهائي لأن البيانات التي تم الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن “تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررا لا يمكن إصلاحه” في السوق.

وعلى صعيد منفصل، فرضت السلطات التركية غرامة على شركة ميتا بواقع 4.8 مليون ليرة (148 ألف دولار) يوميا ضمن تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله الشركة للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات.

وأضافت أن الإشعار المتعلق بمشاركة البيانات بين خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة للشركة لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافا بما فيه الكفاية.

وأوضحت أن الإشعار تم تصميمه أيضا لتوجيه المستخدمين للموافقة على مشاركة البيانات وهو ليس كافيا لمعالجة مخاوف الاحتكار.

ولم يرد المتحدث باسم ميتا على الفور على القرارات.

(الدولار = 32.2954 ليرة)

    المصدر :
  • رويترز

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