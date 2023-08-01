لمغادرة النيجر.. ألمانيا تحثّ مواطنيها على قبول عرض فرنسا

حثت ألمانيا رعاياها في النيجر على قبول عرض مقدم من السلطات الفرنسية ومغادرة البلاد في رحلات الإجلاء التي تنظمها باريس اليوم الثلاثاء، بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: “بإمكاننا أن نؤكد أن زملاءنا الفرنسيين عرضوا، في حدود السعة المتاحة، نقل مواطنين ألمان على متن رحلاتهم من النيجر”، مضيفة أنها نصحت “جميع المواطنين الألمان في نيامي بقبول العرض”.

هذا وتم إغلاق حدود النيجر أمام الرحلات الجوية التجارية منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وحكومته المنتخبة ديمقراطيًا يوم الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات بغرب ووسط أفريقيا.

وتعتزم فرنسا إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية أمس الإثنين، إنها تفترض أن أقل من 100 مواطن ألماني موجودون حاليا في النيجر، بخلاف الموجودين فيها ضمن مهمة عسكرية للجيش الألماني.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة تستعد لإجلاء أكثر من 70 إسبانيًا في النيجر على متن رحلات جوية.

كما قالت إيطاليا أيضًا اليوم الثلاثاء إنها ستسيّر رحلة خاصة لاستعادة رعاياها من عاصمة النيجر نيامي.