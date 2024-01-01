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لمناسبة العام الجديد.. الرئيس الصيني يتبادل التهاني مع بايدن وبوتين

منذ 51 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي جو بايدن

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تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ، التهاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن بمناسبة مرور 45 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم الإثنين.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تبادل الرئيس الصيني التهاني أيضًا بالعام الجديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويصادف هذا العام ذكرى مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

كما قالت شينخوا بشكل منفصل إنّ شي تبادل أيضًا التهاني بالعام الجديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأعلن كلاهما أن عام 2024 سيكون “عام الصداقة” للبلدين من خلال إطلاق سلسلة من الأنشطة لهذا الغرض.

 

    المصدر :
  • رويترز

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