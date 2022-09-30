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لمناقشة خطط "التحرير" زيلينسكي يلتقي قادة الجيش

منذ 7 دقائق
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقادة الجيش الجمعة، لمناقشة خط تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وقال زيلينسكي على تطبيق تيليجرام إنه ناقش هو وقادة الجيش أيضا إمدادات الأسلحة فضلا عن الخطط الأخرى المحتملة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وكانت طلبت أوكرانيا من الدول الغربية زيادة كبيرة في مساعدات الأسلحة لمحاربة روسيا رداً على الاستفتاءات التي شهدتها أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها إلى روسيا.

ودعت الخارجية الأوكرانية إلى الحصول على مزيد من الدعم العسكري، مشيرة إلى حاجة القوات الأوكرانية إلى دبابات وطائرات مقاتلة وعربات مدرعة ومدفعية بعيدة المدى ومعدات مضادة للطائرات ومعدات دفاع صاروخي.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الاستفتاءات الزائفة ومحاولات ضم الأراضي الأوكرانية ستقضي على أي محادثات مع موسكو طالما ظل فلاديمير بوتين رئيساً، داعياً إلى عزلة كاملة لروسيا وفرض عقوبات عالمية جديدة حازمة.

    المصدر :
  • رويترز

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