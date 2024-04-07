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لمناقشة عدد من القضايا الساخنة.. لافروف يزور الصين هذا الأسبوع

منذ دقيقتين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف سيزور الصين غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء لمناقشة “مجموعة كبيرة من القضايا” مع نظيره الصيني.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد 7 نيسان /أبريل الجاري، أن لافروف سيقوم بزيارة رسمية للصين تستمر ليومين بدءا من غد الاثنين.

ومن المرجح أن يناقش لافروف مع نظيره الصيني، وانغ يي، قضايا التعاون الثنائي وتنسيق العمل في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، إضافة إلى عدد من القضايا الساخنة على الساحة الدولية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية. بحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

    المصدر :
  • رويترز

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