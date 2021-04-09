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لمناقشة نتائج الخبراء.. جلسة جديدة في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 11:06 صباحًا
من اجتماعات فيينا

من اجتماعات فيينا - ارشيفية

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تُستكمل اليوم الجمعة في فيينا جلسة جديدة من مفاوضات إعادة احياء الاتفاق النووي، يرأسها إنريكي مورا نيابة عن جوزيف بوريل باسم الاتحاد الأوروبي، وتشارك فيها وفق الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران.

وأعلنت البعثة الأوروبية، أمس الخميس، عن جلسة اليوم في فيينا للدول الموقعة على الاتفاق النووي (من دون الولايات المتحدة)، لمناقشة ما توصلت إليه لجنتا الخبراء.

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت قد أكدت سابقاً أن المفاوضات النووية مع إيران ستكون صعبة بسبب نقص الثقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: “أن المحادثات النووية مع إيران ستكون صعبة لعدة أسباب، ومن بينها الافتقار إلى الثقة بين الولايات المتحدة وإيران”، وأضاف أن محادثات فيينا مع إيران تقنية حتى الآن.

وأضاف أن العقوبات ستبقى على إيران فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.

وذكر برايس أن مبعوث واشنطن الخاص بإيران روبرت مالي سيعود بعد توقف محادثات فيينا نهاية الأسبوع، متوقعا استئناف مفاوضات فيينا خلال أيام أو الأسبوع المقبل.

أما في طهران، فقد عبّر نواب ينتمون لكتل التيار الأصولي المتشدد في البرلمان الإيراني عن تشاؤمهم من نتيجة المفاوضات الجارية في فيينا بين طهران وأطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة، ورأوا أن ذلك سيؤدي إلى “تنازلات” دون تحقيق مكاسب كبيرة للبلاد، حسب وجهة نظرهم.

وفي وقت سابق من الخميس، كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن محادثات فيينا ستشهد الجمعة، عقد جلسة للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، على أن تأخذ الوفود استراحة بضعة أيام وتعود إلى دولها للتشاور، وترجع إلى فيينا الأسبوع المقبل لاستكمال المحادثات.

وقال عراقجي: “لست في موقع القول ما إذا كانت المحادثات ناجحة أم لا، بالتأكيد لم تكن سلبية، ويمكن وصفها بأنها كانت بناءة وتتقدم إلى الأمام”.

وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي مساء الثلاثاء في فندق بفيينا بين الدول الغربية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى الصين وروسيا وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء.

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