لمنع دخول المتسللين.. إسرائيل تعتزم بناء سياج على حدود الأردن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستقوم ببناء سياج على الحدود الشرقية (الأردن)، لضمان عدم التسلل من هناك.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: “أقمنا سياجًا على الحدود الجنوبية (مصر) وأوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل، وبذلك منعنا تسلل أكثر من مليون شخص من أفريقيا كانوا سيدمرون بلدنا”، وفق زعمه.

وتابع نتنياهو: “الآن سنقوم ببناء سياج على الحدود الشرقية (الأردن) لضمان عدم التسلل من هناك أيضًا – سنحمي حدودنا – سنحمي بلادنا”.

وتمثل عمليات التسلل صداعاً للإسرائيليين، وتشير صحيفة “إسرائيل اليوم” إلى تسلل 23 شخصاً من الأردن إلى الجانب الإسرائيلي في هذا العام، مقابل 52 شخصاً العام الماضي.

وفي أحدث رصد لعلميات تهريب السلاح من الأردن إلى إسرائيل، يتحدث معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى كيف أن نسبة تهريب الأسلحة أخذت منحى متصاعداً منذ عام 2021 وحتى اليوم، فمن بين 98 محاولة استحوذت الحدود الأردنية على نحو 35 منها.