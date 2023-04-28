لمواجهة إيران.. سلاح الجو الأمريكي في الشرق الأوسط يتسلح بقنابل "خارقة للتحصينات"

كشف الجيش الأمريكي عن نشر طائرات A-10 Thunderbolt II – المعروفة أيضًا باسم “Warthogs” خلال الشهر الحالي ضمن خطة أوسع تتضمن الإبقاء على قوات بحرية وبرية محدودة بمنطقة الشرق الأوسط.

صحيفة وول ستريت جورنال أوضحت في تقرير لها نشر في شهر آذار الماضي أن خطة نشر سلاح الجو هي جزء من خطة سرية شاملة سيتم فيها نشر 3 بوارج في منطقة الشرق الأوسط ولكن ليس حاملات طائرات، حسب مسؤولين على معرفة بالخطة.

وستبقي الولايات المتحدة على فرقتي باتريوت في الشرق الأوسط. وكل فرقة تحتوي على 4 بطاريات، وكل واحدة لديها 8 راجمات صواريخ. ولن تغير الولايات المتحدة من ترتيباتها بالنسبة للجنود في العراق حيث ستبقي على 2500 جندي هناك وعلى 9 آلاف جندي في شمال- شرق سوريا.

وفي خطوة عسكرية استراتيجية، قام الجيش الأمريكي بتسليح طائرات A-10 Thunderbolt II التي تم إرسالها مؤخرًا إلى الشرق الأوسط بقنابل “خارقة للتحصينات”.

حيث تم تحميل سرب من طائرات A-10 Thunderbolt II بحمولة تخترق الهيكل ردًا على العدوان المتزايد من النظام الإيراني في المنطقة.

وبات الآن بمقدور كل طائرة من A-10 Thunderbolt II حمل ما يقرب من 16 قاذفة “خارقة للتحصينات”، والمعروفة باسم قنابل GBU-39 / B.

وكانت البحرية الإيرانية قد اعترضت أمس الخميس زورقا يبحر تحت علم جزر مارشال أثناء نقله النفط الخام من الكويت إلى هيوستن بولاية تكساس.

لم يكن الاستيلاء على السفينة الأجنبية سوى أحدث تصعيد من إيران، والتي باتت على وشك تطوير أسلحة نووية بعد عقود من الضغط الدولي لإنهاء برنامجها.

كما كانت إيران وراء هجمات صاروخية متكررة على القوات الأمريكية في سوريا.

من جهة أخرى أصدرت إدارة بايدن عقوبات منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني متهمة إياها باحتجاز أمريكيين ظلما.

وتم فرض عقوبات على فيلق الحرس الإيراني في نفس الوقت الذي تم فيه فرض عقوبات على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وقال بايدن في بيان ظهر الخميس “رسالتنا اليوم وكل يوم لروسيا وإيران والعالم باحتجاز رهائن أمريكيين أو احتجازهم ظلما أمر غير مقبول. أطلقوا سراحهم على الفور.”

في وقت سابق من هذا العام ، جددت إيران تهديداتها باستهداف الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار أعضاء حكومته السابقة، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ، لقتل قائدها العسكري الأعلى قاسم سليماني في عام 2020.