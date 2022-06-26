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لمواجهة الصين.. أميركا ستجمع 200 مليار دولار لصالح الدول النامية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2022 6:36 مساءً
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أعلن البيت الأبيض الأحد الواقع في 26 حزيران أن الولايات المتحدة تهدف إلى جمع 200 مليار دولار من الأموال الخاصة والعامة على مدى خمس سنوات لتمويل البنية التحتية المطلوبة في الدول النامية في إطار مبادرة لمجموعة السبع تهدف إلى مواجهة مشروع الحزام والطريق الصيني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وسيكشف الرئيس الأمبركي جو بايدن عن الخطط، وبجواره قادة مجموعة السبعة الآخرين، الذين كشف بعضهم بالفعل عن مبادراتهم المنفصلة، في تجمعهم السنوي الذي سيعقد هذا العام في قصر إلماو في جنوب ألمانيا.

وقال البيت الأبيض إنه سيتم جمع الأموال من خلال المنح والصناديق الاتحادية ومن خلال الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، مضيفا أن مئات المليارات من الدولارات الإضافية يمكن أن تأتي من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق الثروة السيادية وغيرها.

    المصدر :
  • رويترز

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