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لمواجهة الصين.. اتفاق أمريكي بريطاني "مرتقب" لتزويد أستراليا بغواصات

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 13 - مارس - 2023 4:48 مساءً
أستراليا - الصين

أستراليا - الصين

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من المقرر أن يكشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا (الاثنين 13-3-2023) عن خطط لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، في تحرك كبير ضد طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وسيصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تفاصيل ما يسمى بمشروع أوكوس، الذي أُعلن عنه لأول مرة في عام 2021، في قاعدة سان دييجو البحرية بولاية كاليفورنيا، الميناء الرئيسي للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي.

وقال مسؤولون أميركيون إن أستراليا ستشتري بموجب الاتفاقية ثلاث غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية من فئة فرجينيا في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي مع إمكانية شراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

وستنفذ الاتفاقيةالمعروفة باسم أوكوس على مراحل متعددة تبدأ بزيارة غواصة أمريكية واحدة على الأقل للموانئ الأسترالية في السنوات القادمة وتنتهي في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي ببناء فئة جديدة من الغواصات بتصميمات بريطانية وتكنولوجيا أمريكية.

ويموجب الاتفاقية أيضا، سيتم نشر قوة من الغواصات الأمريكية والبريطانية في غرب أستراليا للمساعدة في تدريب طواقم أسترالية وتعزيز الردع.

    المصدر :
  • رويترز

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