لمواجهة تهديدات إيران.. مقاتلات أميركيّة إضافيّة وبارجة حربيّة إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الإثنين، أنّ الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16 إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت سابرينا سينج، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين: “يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة”. ولم يتضح بالضبط المكان الذي ستتمركز فيه المقاتلات الإضافية والمدة التي ستبقى خلالها في المنطقة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت البحرية الأميركية إنها تدخلت لمنع إيران من الاستيلاء على سفينتين تجاريتين في خليج عمان.

وفي مايو/ أيار، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستجري سلسلة من التحركات في المنطقة، من دون أن يفصح آنذاك عما ستشمله.

ومنذ 2019، وقعت سلسلة من الهجمات على سفن في مياه الخليج الاستراتيجي في أوقات توتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ويمر نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز.

ونظرًا لكون اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 غير سار فعليًا، تدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي، ما أدى إلى بحث واشنطن وحلفائها عن سبل لتهدئة التوتر وعن وسيلة، لو حدث ذلك، لإحياء نوع من الحدود النووية.