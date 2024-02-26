الأثنين 16 شعبان 1445 ﻫ - 26 فبراير 2024 |
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لمواجهة "غواصات المتوسط".. الناتو يبدأ مناورات معقدة

منذ 60 دقيقة
جنود تابعين لحلف الناتو

جنود تابعين لحلف الناتو

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تنطلق، اليوم الاثنين، 26 فبراير /شباط الجاري، مناورة “ديناميك مانتا – 2024” التي ينظمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتطوير التعاون، وزيادة مستوى التدريب بين الحلفاء.

ووفقًا لوكالة الأناضول، فإن المناورة توصف بأنها أكبر وأعقد مناورة حربية في مجال مواجهة الغواصات في البحر الأبيض المتوسط.
وحسب بيان نشرته القيادة البحرية للناتو، فإن المناورات ستجرى في الفترة من 26 فبراير/شباط الجاري إلى 8 مارس/ آذار القادم، وتستضيفها القوات البحرية الإيطالية.
وذكر البيان أنه سيشارك في المناورات العسكري قوات أعضاء الناتو: تركيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وستجرى قبالة سواحل جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا، بمشاركة سفن وغواصات وطائرات للدوريات البحرية من الدول الـ9 في الحلف.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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