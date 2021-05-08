لمواجهة كورونا... قيود جديدة للدخول إلى مصر

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية ضد كورونا، بالحجر الصحي في جميع منافذ الدخول إلى البلاد، بالتزامن مع ظهور متحورات جديدة للفيروس.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية، فحص الحمض النووي السريع “ID NOW”، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهرت فيها متحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

ويعد إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين قرارا جديدا يطبق لأول مرة على المصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها متحورات لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة المصرية إن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي متحورات جديدة للفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان في مصر رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، ورفع حالة الطوارئ مع الموجة الثالثة ومتابعة الموقف الوبائي للفيروس أولا بأول وإطلاع المواطنين على كل مستجدات الفيروس.

وكانت الوزارة طمأنت المصريين بشأن توفر كل الأدوية المطلوبة والمخزون الاستراتيجي من الأكسجين، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”.