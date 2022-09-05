الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"لم يتصرّف بمفرده".. الشرطة الأرجنتينية تعتقل صديقة منفّذ محاولة اغتيال كيرشنر

منذ 5 دقائق
كريستينا كيرشنر

كريستينا كيرشنر

A A A
طباعة المقال

لا تزال قضية محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين تأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام في البلاد.

وفي آخر التطورات، اعتقلت الشرطة الأرجنتينية في بوينس آيرس صديقة منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس “كريستينا كيرشنر”.

وأُوقفت الشابة البالغة 23 عاما، الأحد، في محطة في منطقة باليرمو ووضعت قيد الاحتجاز وفقًا للمصادر نفسها.

وقال أحد محامي كيرشنر إن المهاجم المسلح الذي اعتقل في مكان الواقعة “لم يتصرف بمفرده”.

وصرّح “غريغوريو دالبون” لتلفزيون “سي 5 إن”، قائلًا: “هو لم يتصرف بمفرده، لأنه كانت هناك أحداث تحضيرية لمحاولة الاغتيال. كان هناك أشخاص آخرون على علم بهذا الموقف بلا أدنى شك”، من دون أن يقدّم عناصر تدعم أقواله هذه.

وفي تصريحات منفصلة لوكالة “تيلام” الرسمية، شدّد على أنه “في رأيي، سيكون هناك مزيد من (المتهمين) لأنني أفهم أنه لم يتصرف بمفرده”.

كذلك، أكد المحامي أنه ستُقدّم شكوى رسميا باسم كيرشنر، حتى تتمكن بصفتها طرفًا مدنيًا، من الوصول إلى الملف ومتابعة النتائج واقتراح أدلة وخبراء و”استئناف القرارات التي من شأنها أن تضر بها”.

وبعد 7 سنوات على مغادرتها الرئاسة، ما زالت كيرشنر (69 عاما) التي ترأس مجلس الشيوخ حاليا، شخصية أساسية وإن كانت مثيرة للانقسام، في السياسة الأرجنتينية.

وهي تحاكم حاليا بتهمة الاحتيال والفساد، وطلبت النيابة حكمًا بالسجن بحقها لمدة 12 عاما وحرمانها من حق المشاركة في الانتخابات مدى الحياة. وهي تؤكد على أنها ضحية “محاكمة سياسية” مطلقة بذلك بحكم الأمر الواقع، إشارةً لإعادة تعبئة تيارها اليساري البيروني، وعدد من تظاهرات الدعم لها.

والمهاجم الذي اعتقل على الفور، برازيلي يبلغ 35 عاما، ويعيش في الأرجنتين منذ طفولته. وما زالت دوافعه غير معروفة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

جاستن ترودو
ترودو يعلّق على الطعن الجماعي في كندا: مروّع ومفجع
علم الاتحاد الأوروبي
بعد النفط.. الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع حد أقصى لسعر الغاز
كليوتشفسكايا سوبكا
مقتل 8 أشخاص أثناء تسلّقهم جبلًا بركانيًا في شرق روسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟