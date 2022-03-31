“لم يفعلا ما يكفي”.. زيلينسكي يستدعي سفيري أوكرانيا لدى جورجيا والمغرب

استدعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سفيري أوكرانيا لدى جورجيا والمغرب، مشيرا إلى أنهما لم يفعلا ما يكفي لإقناع هذين البلدين بدعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا على الغزو.

وقال زيلينسكي في كلمة ليلية إلى الأمة مساء الأربعاء “مع كل الاحترام الواجب، إذا لم تكن هناك أسلحة، فلن تكون هناك عقوبات، ولن تكون هناك قيود على الأعمال التجارية الروسية، ثم من فضلكما ابحثا عن عمل آخر. أنا في انتظار نتائج ملموسة في الأيام المقبلة من عمل ممثلينا في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وافريقيا”.

وأضاف زيلينسكي أيضا أنه يتوقع نتائج من الملحقين العسكريين لأوكرانيا في السفارات في الخارج.

وتابع قائلا “الجبهة الدبلوماسية هي إحدى الجبهات الرئيسية” في معركة أوكرانيا لكسب الحرب ضد روسيا.

كما أجرى زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بحثا خلاله تطورات الحرب الروسية على اوكرانيا ومستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأنها.

واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الأوكراني على “آخر التطورات الجارية”، بجسب بيان رسمي إماراتي، مؤكداً “أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا”.

كما شدد على “أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة”.

وأكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة “لجميع المساعي السلمية والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف”.