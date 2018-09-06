لندن: بوتين يتحمّل مسؤولية تسميم الجاسوس

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أعلن #وزير_الأمن_البريطاني بين والاس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين يتحمل المسؤولية “في النهاية” حول الهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك على عميل استخبارات روسي سابق وابنته في إنجلترا في آذار/مارس الماضي.

وصرح والاس لإذاعة “بي بي سي راديو 4” أن بوتين مسؤول “في النهاية بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية وبكون حكومته من يسيطر على الاستخبارات العسكرية ويموّلها ويوجهها”. وكانت لندن اتهمت الاستخبارات الروسية بإدارة العملية.

وكانت بريطانيا قد توصلت إلى أن الرجلين اللذين اتهما، الأربعاء، بالشروع في #قتل_جاسوس سابق وابنته بغاز للأعصاب في سالزبري بإنجلترا ضابطان في المخابرات العسكرية الروسية، وأنهما تصرفا قطعاً وفق تعليمات رفيعة المستوى.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان “استناداً إلى المخابرات، توصلت الحكومة إلى أن الشخصين اللذين ذكرت الشرطة وسي.بي.إس اسميهما ضابطان في جهاز المخابرات العسكرية الروسية المعروف أيضا باسم (جي.آر.يو)”.

وأضافت “لم تكن عملية مارقة. تمت هذه العملية بكل تأكيد بموافقة من خارج (جي.آر.يو) على مستوى رفيع في الدولة الروسية”.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تعتقد أن غاز الأعصاب الذي استخدم في #تسميم_الجاسوس_الروسي السابق #سيرغي_سكريبال وابنته، جرى تهريبه إلى بريطانيا داخل زجاجة عطر نينا ريتشي، ووضع عند الباب الأمامي لمنزل سكريبال.

وعثر مواطن محلي، هو تشارلي رولي، على الزجاجة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الحادث.

المصدر فرانس برس