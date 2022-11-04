لندن.. عمال وموظفو مطار هيثرو سيشاركون في اضراب قبل كأس العالم

قالت نقابة بريطانية الأربعاء إن مئات من عمال وموظفي مطار هيثرو في لندن، سيشاركون في إضراب في الأيام السابقة لبدء مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر في إطار مطالباتهم بتحسين الأجور.

وأوضحت نقابة “يونايت” أن نحو 700 عامل وموظف في الخدمات الأرضية والنقل الجوي والشحن وموظفين لدى شركتين تابعتين لمجموعة طيران الإمارات لخدمات المطار، وهما شركتا دناتا ومنزيس، سيشاركون في الإضراب الذي يستمر لثلاثة أيام تبدأ في 18 نوفمبر\تشرين الثاني.

وتنطلق كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر\تشرين الثاني.

وقال كيفن هول المسؤول الإقليمي في يونايت في بيان “سيتسبب الإضراب بصورة حتمية في تعطل وتأخيرات وإلغاء رحلات في مطار هيثرو مع تأثير، وسيتأثر على وجه التحديد المسافرون لحضور كأس العالم”.

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب سيؤثر بشكل خاص على الخطوط الجوية القطرية التي رتبت تسيير عشر رحلات إضافية أسبوعيا خلال كأس العالم، وأضافت أن شركات طيران أخرى مثل فيرجن وطيران سنغافورة وطيران الإمارات ستتأثر أيضا.

وقال مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، إنه في محادثات مع الخطوط الجوية الشريكة له حول خطط الطوارئ التي يمكن تطبيقها لدعم عمليات الخدمات الأرضية إذا ما تم تنفيذ الإضراب.

وتابع المطار “أولويتنا عي ضمان عدم تعطل المسافرين بسبب نقص عمال الخدمات الأرضية”.