الجمعة 10 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 4 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لندن.. عمال وموظفو مطار هيثرو سيشاركون في اضراب قبل كأس العالم

منذ 46 دقيقة

مطار هيثرو

A A A
طباعة المقال

قالت نقابة بريطانية الأربعاء إن مئات من عمال وموظفي مطار هيثرو في لندن، سيشاركون في إضراب في الأيام السابقة لبدء مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر في إطار مطالباتهم بتحسين الأجور.

وأوضحت نقابة “يونايت” أن نحو 700 عامل وموظف في الخدمات الأرضية والنقل الجوي والشحن وموظفين لدى شركتين تابعتين لمجموعة طيران الإمارات لخدمات المطار، وهما شركتا دناتا ومنزيس، سيشاركون في الإضراب الذي يستمر لثلاثة أيام تبدأ في 18 نوفمبر\تشرين الثاني.

وتنطلق كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر\تشرين الثاني.

وقال كيفن هول المسؤول الإقليمي في يونايت في بيان “سيتسبب الإضراب بصورة حتمية في تعطل وتأخيرات وإلغاء رحلات في مطار هيثرو مع تأثير، وسيتأثر على وجه التحديد المسافرون لحضور كأس العالم”.

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب سيؤثر بشكل خاص على الخطوط الجوية القطرية التي رتبت تسيير عشر رحلات إضافية أسبوعيا خلال كأس العالم، وأضافت أن شركات طيران أخرى مثل فيرجن وطيران سنغافورة وطيران الإمارات ستتأثر أيضا.

وقال مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، إنه في محادثات مع الخطوط الجوية الشريكة له حول خطط الطوارئ التي يمكن تطبيقها لدعم عمليات الخدمات الأرضية إذا ما تم تنفيذ الإضراب.

وتابع المطار “أولويتنا عي ضمان عدم تعطل المسافرين بسبب نقص عمال الخدمات الأرضية”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

عمران خان
وزير الداخلية الباكستاني يدعو عمران خان لمراجعة ترتيبات حمايته
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي
بريطانيا: سنواصل العمل مع الشركاء لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يوقع مرسوما يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
بالفيديو.. معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
مؤسسة كهرباء لبنان
بالأرقام.. هكذا ستصبح فاتورة الكهرباء في حال تطبيق الزيادة الجديدة!
نبيه بري
نائب في التيار يتوعد برّي.. "ما خليتنا نحكم مش رح نخلّيك تتنفّس"