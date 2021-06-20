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لن تصدق بأنه حقيقي.. “فيديو” لانفجار هائل جداً قرب حاملة طائرات أمريكية!

منذ 17 ساعة

انفجار قرب حاملة طائرات أمريكية

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أجرى قوات البحرية التابعة للجيش الأمريكي اختباراً لمعرفة مدى قوة وصمود حاملة الطائرات العملاقة “يو إس إس جيرالد آر فورد”، وذلك بإجراء تفجير ضخم يحاكي تعرضها لهجوم من العدو المفترض.

وبحسب بيان للبحرية الأمريكية، أكملت حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” أول حدث متفجر مجدول لمحاكات صدامات السفن، وذلك قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في المحيط الأطلسي لاختبار صمودها أمام الضربات والاهتزازات في محاكاة لمعركة حقيقية.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن الحاملة “صممت باستخدام أساليب نمذجة حاسوبية متقدمة واختبار وتحليل للتأكد من أن السفينة متينة لتحمل ظروف المعركة، وتوفر تجارب الصدمات هذه البيانات المستخدمة في التحقق من صلابة الصدمات للسفينة”.

وغرد الحساب الرسمي للحاملة: “القيادة والطاقم أظهروا استعداد البحرية للقتال، ما يثبت أن سفينتنا يمكن أن تتعرض للضرب وتواصل مهمتها”.

وتشير المعلومات بأن تجربة الانفجار كانت لقنبلة تزن 40 ألف رطل و قد أدى إلى حدوث زلزال من درجة 3.9 .

 

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