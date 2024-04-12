"لن يؤدي إلى حرب".. مسؤول أميركي يُحذر من هجوم إيراني على إسرائيل

وفقاً لمسؤول أميركي، من المتوقع أن يشن إيران هجومًا ضد إسرائيل، ولكن هذا الهجوم لن يكون كبيرًا بما يكفي لدفع الولايات المتحدة إلى الدخول في حرب.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن واشنطن لا تريد أن تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم تشارك في ضربة جوية ضد قائد عسكري إيراني كبير في دمشق.

وأوضح البيت الأبيض أنه حذر إيران من استخدام هذا الهجوم ذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق، الإثنين الماضي، في ضربة ترتب عليها تعهد إيران بالانتقام، والتي قُتل فيها قائد إيراني كبير و6 عسكريين إيرانيين آخرين، مما أدى إلى تفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب حرب غزة.

وقالت مصادر إيرانية إن طهران نقلت لواشنطن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في سوريا على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتعجل وذلك في وقت تضغط فيه إيران لتحقيق مطالب تتضمن إحلال هدنة في غزة.

وفي السياق، تعيش الولايات المتحدة حالة تأهب قصوى تحسبا لضربات انتقامية محتملة من إيران ويعمل مبعوثون أميركيون على تخفيف حدة التوتر.