"لن يستسلموا".. بريطانيا تعلق على الاحتجاجات في سوريا

مع استمرار الاحتجاجات في عدة مدن بسوريا، أشادت بريطانيا بالمظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها محافظتي السويداء ودرعا وبقية المناطق في سوريا، مؤكدة أن السوريين “لن يستسلموا”.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قالت مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا إنه “من خلال مشاهدة الاحتجاجات في سوريا، فإنه من الواضح أن السوريين لن يستسلموا أبداً. وأنا أشيد بشجاعتهم”، مشددة على أنه “ينبغي لكل أن يكون لكل فرد الحق في العيش بكرامة”.

الممثلة البريطانية 🇬🇧 لسوريا آن سنو بخصوص المظاهرات في #سوريا .."..من الواضح أن السوريين لن يستسلموا أبداً وأنا أشيد بشجاعتهم. ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في العيش بكرامة." #السويداء_تنتفض @UKSyriaRep @UKforSyria pic.twitter.com/NkjhfZ1hAT — Rosie Dyas روزي دياز🇬🇧 (@RosieDyasUK) August 30, 2023

الاحتجاجات الشعبية في سوريا

ولليوم السابع على التوالي، تشهد مدن وبلدات محافظتي السويداء ودرعا مظاهرات حاشدة، تدعو لإسقاط بشار الأسد ونظامه، مرددة هتافات تطالب بالحرية وإطلاق سراح المعتقلين ووحدة الشعب السوري، وتطبيق القرار الأممي 2254، فيما امتدت المظاهرات إلى مناطق حلب والرقة ودير الزور دعماً لاحتجاجات الجنوب السوري.

وتلقى الاحتجاجات والتظاهرات في المناطق السورية ترحيباً دولياً، حيث أشادت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا، بريجيت كرمي، بتجدد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام السوري، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب الشعب السوري ومطالبه.

كما أشاد المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، بشجاعة أبناء محافظتي السويداء ودرعا وخروجهم بالمظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة.

وذكرت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، إن الاحتجاجات السلمية في محافظتي السويداء ودرعا “تدعو لتغييرات سياسية والالتزام بالقرار 2254″، مضيفة أن “هذه المناطق بدأت فيها الثورة ومن الواضح أن المطالب السلمية لم يتم تلبيتها”.