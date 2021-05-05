لهذا السبب ... ألمانيا تحظر "أنصار الدولية"

حظرت ألمانيا، الأربعاء، منظمة ”أنصار الدولية“ للاشتباه بتمويلها الإرهاب في العالم.

وكتب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على تويتر، قائلاً: ”إذا أردت مكافحة الإرهاب فعليك بتجفيف منابع تمويله“، موضحا أن ”أنصار الدولية ومنظمة أخرى تابعة لها تنشران نظرة سلفية في العالم وتمولان الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية“.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن الشرطة فتشت مباني في عشر ولايات ألمانية في إطار خطوة لحظر نشاط المنظمة.

وكانت الشرطة قد داهمت في 2019 مقار منظمتي ”أنصار الدولية“ و“المقاومة العالمية-غوث“، للاشتباه في تمويلهما حركة (حماس) الفلسطينية المدرجة على القوائم الأوروبية السوداء للمنظمات الإرهابية.

وتقول ”أنصار الدولية“ على موقعها الإلكتروني إنها ”تقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب والأزمات عن طريق بناء مستشفيات أو دور أيتام أو مدارس أو المساهمة في تمويلها“.