لهذا السبب... البرلمان الأردني يفصل النائب أسامة العجارمة

فصل مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، النائب أسامة العجارمة الذي اتهم الحكومة بتعمد قطع التيار الكهربائي عن جميع محافظات البلاد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”مجلس النواب يفصل النائب أسامة العجارمة من عضوية المجلس“، مضيفة أنه ”يرفض المساس بمكانة ومنزلة الملك“.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأردني، مساء اليوم جلسة طارئة؛ للنظر بطلب استقالة النائب أسامة العجارمة، التي قدمها بعد موجة الجدل، وأحداث شغب تلت تصريحاته.

وأثار العجارمة الجدل داخل مجلس النواب؛ بعد اتهامه الحكومة بقطع التيار الكهربائي عن جميع محافظات المملكة بشكل متعمد؛ وذلك لمنع حشود عشائرية من الوصول إلى العاصمة عمان، تضامنا مع فلسطين.

وطالب النائب حينذاك بعقد جلسة لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، ليتطور النقاش إلى مشادات مع رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، وعقب ذلك تلفظ العجارمة بكلمة وصفت بأنها ”مسيئة“، وجرى على إثرها تجميد عضويته.