الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لهذا السبب.. الحكومة الفرنسية تغلق مسجداً في مدينة كان

12 - يناير - 2022

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

A A A
طباعة المقال

أمرت الحكومة الفرنسية بإغلاق مسجد في مدينة كان بتهمة إدلاء القائمين عليه بتصريحات تم تصنيفها بـ”المعادية للسامية”.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، في حديث إلى قناة CNews، بأنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع عمدة مدينة كان، دافيد ليزنار، لافتا إلى أن المسجد المذكور يتهم أيضا بدعم منظمتي CCIF وBarakaCity اللتين حلتهما الحكومة أواخر العام الماضي بتهمة “نشر الإيديولوجية الإسلاموية”.

ولفت دارمانان إلى أن هناك شبهات بأن 70 مسجدا في البلاد تخضع للإيديولوجيات المتطرفة.

ويأتي ذلك بعد إغلاق السلطات الفرنسية عددا من المساجد في الأشهر الماضية، يقع آخرها في مدينة بوفيه بشمال البلاد، وتم تعليق عمل هذه المساجد قبل أسبوعين لمدة ستة أشهر، بحجة تبني خطبائها مواقف متطرفة.

وإجمالا توجد في فرنسا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية، 2623 جامعا ومسجدا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الهجرة غير شرعية - تعبيرية
المغرب.. انتشال 8 جثث مهاجرين في قارب
فرنسا.. 1700 إصابة بجدري القرود ودعوة من وزير الصحة
النفط
مع تراجع الدولار.. أسعار النفط ترتفع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
المنتخب اللبناني
اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
قائد الجيش العماد جوزف عون
الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟