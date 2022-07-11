لهذا السبب.. العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 7%

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي سبعة في المئة اليوم الواقع في 11 تموز 2022 إلى أعلى مستوى في أسبوع مع زيادة استخدام أجهزة تبريد الهواء وسط موجة شديدة الحرارة رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية في بضع مناطق في الولايات المتحدة.

وحذرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في تكساس من انقطاعات متكررة محتملة وسط توقعات بأن الطلب سيسجل أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم وغدا الثلاثاء.

وجاءت القفزة في أسعار الغاز على الرغم من زيادة في إنتاج الغاز الأمريكي إلى مستويات قياسية مرتفعة وتوقعات بانخفاض في الطلب على الغاز على مدار الأسبوعين المقبلين.

وأشار متعاملون أيضا إلى أن استمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس سيترك المزيد من الغاز في الولايات المتحدة لشركات المرافق لتعيد بسرعة ملء مخزوناتها المنخفضة للشتاء.

وفريبورت هو ثاني أكبر مصنع لتصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة. وكانيستهلك حوالي ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الجاف قبل إغلاقه في الثامن من يونيو حزيران.

وأنهت عقود الغاز تسليم أغسطس آب جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 39.2 سنت، أو 6.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 6.426 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 29 يونيو حزيران.

والعقود الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 72 بالمئة عن مستوياتها في بداية العام إذ أن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال قوية خصوصا منذ أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط مخاوف بأن موسكو ستخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ويجري تداول الغاز حول 48 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 39 دولارا في آسيا.