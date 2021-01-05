لهذا السبب … ترامب غير مرحب به في اسكتلندا !

بعد تقارير صحافية عن زيارة محتملة في نهاية ولايته، حذرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، يوم الثلاثاء، دونالد ترامب من أن الإغلاق الساري في المقاطعة البريطانية حيث يملك ملعبين للغولف لا يسمح له بزيارتها، بحسب “إرم نيوز”.

وذكرت صحيفة ”صنداي بوست ”الاسكتلندية أن مطار بريستويك في شرق اسكتلندا أخطِر بأن طائرة بوينغ 757 يستخدمها الرئيس الأمريكي ستصل في 19 كانون الثاني/يناير في اليوم السابق لتنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن.

وأثار الأمر التكهنات بشأن زيارة محتملة، وتحدثت الصحيفة عن نشاط مكثف في هذا المطار للطائرات العسكرية الأمريكية التي قيل إنها قامت بمهمة استطلاعية في منتجع ترامب تورنبيري، وهو واحد من منتجعين يملكهما ترامب في اسكتلندا.

وأكد مطار بريستويك، عبر متحدث باسمه، ”عدم انتظار زيارة يقوم بها دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير“.

وعندما سُئلت عن الأمر خلال مؤتمر صحافي، قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية: ”ليست لدي فكرة عن خطط سفر دونالد ترامب“، عدا عن أنها تأمل ”أن يكون مشروعه في المستقبل القريب هو مغادرة البيت الأبيض“.

ثم أضافت: ”لكن في الوقت الحالي لا نسمح للناس بالمجيء إلى اسكتلندا، باستثناء الزيارات الضرورية“ بعد تشديد تدابير الإغلاق منذ يوم الإثنين.

وقالت ستورجن: إن ”هذا ينطبق عليه كما ينطبق على أي شخص آخر.. والمجيء للعب الغولف هو سبب لا أعتبره ضروريًا“.