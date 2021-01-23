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لهذا السبب تشن روسيا حربا إلكترونية على “تيك توك” و”يوتيوب”

منذ 48 دقيقة
يوتيوب وتيك توك

يوتيوب وتيك توك

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أصبحت منصة يوتيوب المصدر الرئيس للأخبار لعدد كبير من الشبان الروس. وباتت فيديوهات نجم الويب ”يوري داد“ المعروف بلقاءاته مع شخصيات معروفة أو تلك التي ينشرها المعارض أليكسي نافالني تحقق المزيد من الرواج.

وفور توقيف نافالني نشر فريقه تحقيقا لمدة ساعتين عن قصر فخم يطل على البحر الأسود يعتقد أنه للرئيس فلاديمير بوتين. وحظي الفيديو بأكثر من 65 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ نشره الثلاثاء.

وعمدت السلطات الروسية في السنوات الأخيرة إلى تشديد القيود على ”رونيت“ الشبكة الروسية من الإنترنت، باسم محاربة التطرف والإرهاب وحماية القاصرين.

في 2019 صادقت روسيا على قانون لتطوير ”الإنترنت السيادي“ بهدف عزل رونيت عن الشبكة العالمية، في خطوة يخشى نشطاء من أنها ستعزز قبضة الحكومة على الفضاء الإلكتروني وتخنق حرية التعبير.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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