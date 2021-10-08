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لهذا السبب.. واشنطن تحذر إثيوبيا

8 - أكتوبر - 2021

طائرة تابعة للطيران الأثيوبي

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حذر مسؤولون أميركيون إثيوبيا من أن واشنطن قد تفرض عقوبات عليها في حال تأكدت صحة التقرير حول استخدام طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل الأسلحة.

ونقلت قناة “سي إن إن” CNN الأميركية عن مسؤول أميركي رفيع القول إن “تلك الادعاءات خطيرة للغاية، وذلك قد يشكل انتهاكا محتملا لاتفاقية شيكاغو (حول الطيران المدني الدولي). ويتعارض استخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية مع القواعد ويعرض طائرات الركاب حول العالم للخطر”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تمتنع عن استخدام كافة الأدوات التي تمتلكها لوقف النزاع في إثيوبيا، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن النزاع.

وقال: “لدينا قدرات لفرض العقوبات ونحن مستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى المتوفرة دليلنا ضد أولئك الذين يتسببون بإطالة أمد المأساة في تيغراي”.

وأشار مسؤول آخر إلى أن البيت الأبيض يدرس ما جاء في التقرير، مضيفا أنه إذا كان ذلك صحيحا، فهذا “يثير القلق، وأن إثيوبيا تخاطر بسعمة خطوطها الجوية الوطنية”.

    المصدر :
  • العربية

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