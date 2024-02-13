الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند والإمارات توقعان شراكة اقتصادية شاملة.. ماذا جاء فيها؟

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2024 4:33 مساءً
الرئيس الإماراتي ونظيره الهندي

الرئيس الإماراتي ونظيره الهندي

A A A
طباعة المقال

أفادت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، أن الهند والإمارات وقعتا اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الثنائي وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيارة للإمارات.

ووقع البلدان معاهدة استثمارية ثنائية واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وقالت الوزارة إن الجانبين وقعا أيضا اتفاقية إطارية حكومية دولية بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز التواصل الإقليمي.

وهذه هي الزيارة السابعة التي يقوم بها مودي إلى الإمارات منذ أن أصبح رئيسا للوزراء قبل ما يقرب من عقد من الزمن، ما عزز العلاقات مع أحد كبار الشركاء التجاريين لبلاده.

وتأتي هذه الاتفاقيات قبل كلمة مودي أمام القمة العالمية للحكومات في دبي غدا الأربعاء.

وأضافت الوزارة إن البلدين وقعا أيضا اتفاقيات في مجالي الطاقة والبنية التحتية الرقمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زيادة تفوق التوقعات لأسعار المستهلكين في أمريكا
زيادة تفوق التوقعات لأسعار المستهلكين في أمريكا
أرامكو السعودية
أرامكو تبدأ تداول خام أمريكي يدخل في تحديد سعر خام برنت العالمي
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
غزة تحت النار
فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين فى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟