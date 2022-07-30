لواء المظليين الإسرائيلي في قبرص.. ما علاقة نصر الله!

أجرى لواء المظليين التابع للجيش الإسرائيلي سلسلة تدريبات عسكرية ونوعية في إحدى القرى داخل قبرص، في مناورات تحاكي مواجهة مقاتلي حزب الله في القرى اللبنانية، وإخراجهم من مخابئهم وإجبارهم على القتال وجهاً لوجه، وفقاً لما نقل موقع “واللاه” الإسرائيلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتدرب فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قبرص، ففي أيار أعلن الجيش إرسال لواء كوماندوس إلى قبرص من أجل التدرب فيها على غزو لبنان، في أي مواجهة مستقبلية مع حزب الله، بسبب تشابه تضاريس البلدين، ضمن فعاليات مناورة “مركبات النار”.

وأشار الموقع إلى أنّ “المهمة تتطلّب جهداً جسدياً، لكنها أيضاً معركة عقول”.

وأضاف أنّ “في الخلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التي تهدف إلى منع إسرائيل من ضخّ الغاز من منصة كاريش”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنّ إسرائيل عزّزت قواته التي تحمي منصة حقل “كاريش”، على خلفية التهديدات.

وأكّد اللواء في الاحتياط عاموس غلعاد وجوب أخذ تهديدات نصر الله “على محمل الجد، والاستعداد لها”.

وتابع أنّه “إذا هاجم حزب الله منصة كاريش أو أي منصة أخرى، فإنّ ذلك سيؤدي بالطبع إلى مواجهة يمكن أن تصل إلى أبعاد واسعة جداً”.